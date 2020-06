Ponte Genova: Pd, da Salvini propaganda da quattro soldi e di dubbio gusto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile organizzazione del Partito democratico, Stefano Vaccari, in una nota ha commentato la visita di oggi del leader della Lega, Matteo Salvini, al cantiere del ponte di Genova. Secondo l'esponente del Pd "oggi il senatore Salvini non ha perso occasione per fare la solita propaganda da quattro soldi, a braccetto del commissario e sindaco Bucci, sul nuovo ponte sul Polcevera a Genova dove sono in corso gli ultimi lavori. Una passerella di dubbio gusto che dimostra ancora una volta come per Salvini prevalga la ragione di partito, del suo, rispetto agli interessi generali dei cittadini". Grave, secondo l'esponente del Pd, "anche che il sindaco Bucci abbia favorito, da commissario di governo, questa kermesse elettorale di Salvini". (Com)