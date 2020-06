Brasile: Ford, Toyota e Nissan riprendono la produzione di veicoli in Brasile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Toyota, le cui unità produttive sono tutte nello stato di San Paolo, le attività sono riprese oggi negli stabilimenti di Sao Bernardo do Campo, che produce pezzi di ricambio e motori, di Indaiatuba, che produce il modello Corolla, e di Porto Feliz, dove sono prodotti i motori. Lo stabilimento di Sorocaba, che produce i modelli Etios e Yaris, la produzione ripartirà il prossimo 26 giugno. Per garantire la sicurezza dei lavoratori l'azienda ha disposto la misurazione giornaliera della temperatura corporea, e messo a disposizione alcool gel per la disinfezione delle mani in tutte le aree di circolazione degli stabilimenti. Inoltre sulle catene di montaggio sono stati predisposti degli indicatori sul pavimento per segnalare la giusta distanza di sicurezza tra un lavoratore e l'altro. Sarà obbligatorio l'uso delle mascherine che la stessa azienda fornirà ai lavoratori. (segue) (Brb)