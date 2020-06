Brasile: Ford, Toyota e Nissan riprendono la produzione di veicoli in Brasile (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di veicoli è stata quella che maggiormente ha risentito delle misure di prevenzione adottate per il contenimento della diffusione del coronavirus nel paese. Lo scorso 5 giugno l'Associazione nazionale di fabbricanti di veicoli a motore (Anfavea) aveva reso noto che la produzione di veicoli in Brasile a maggio è aumentata del 2.232 per cento rispetto al mese di aprile. Secondo quanto riferisce l'Anfavea, tuttavia, il dato riflette solo il parziale ritorno dalle attività di alcune fabbriche dopo la chiusura totale degli impianti ad aprile. L'Anfavea infatti sottolinea che la produzione a maggio è diminuita dell'84,4 per cento rispetto al mese di maggio 2019. Lo scorso mese sono state prodotte 43.080 unità tra automobili, veicoli commerciali leggeri, camion e autobus, contro le appena 1.847 prodotte nel mese di aprile. Nello stesso periodo del 2019 la produzione è stata di 275.747 unità. (segue) (Brb)