Brasile: Ford, Toyota e Nissan riprendono la produzione di veicoli in Brasile (6)

- Nonostante la ripresa delle attività le esportazioni restano praticamente ferme. L'Argentina, principale paese importatore di veicoli del Brasile, mantiene ancora in vigore rigide regole di isolamento sociale per prevenire la diffusione della Covid-19. Rispetto a maggio del 2019 le importazioni di veicoli sono diminuite del 90,8 per cento (da 42.126 a 3.870 unità). Rispetto ad aprile, la flessione è stata del 46,3 per cento. Nei primi quattro mesi del 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il calo ha raggiungo il 44,9 per cento. (Brb)