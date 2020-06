Abruzzo: nasce Centro nazionale federale pilota per Cicloturismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sperimentare nuove soluzioni tecnologiche per accelerare il processo d'innovazione del cicloturismo, corsi e attività di formazione per guide, istruttori, allenatori e quadri della Federazione ciclistica Italiana. Sono questi alcuni degli obiettivi del protocollo d'intesa firmato dal presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Renato Di Rocco, e dal presidente di Abruzzo Innovazione Turismo, Dario Colecchi. Una partnership che permetterà di attivare in Abruzzo il Centro nazionale federale pilota per il cicloturismo. Un laboratorio di competenze e d'innovazione che, dal cuore dell'Appennino, produrrà ricerca e formazione di alto livello non solo per favorire la diffusione della disciplina ciclistica ma anche per sostenere lo sviluppo di offerte turistiche tenendo conto degli elementi di sostenibilità̀ ambientale e della introduzione e diffusione di innovazione di prodotto e di processo. Un protocollo d'intesa fortemente voluto dalla Federazione Ciclistica Italiana che affianca all'attività olimpica il proprio ruolo di interlocutrice privilegiata sui grandi temi che riguardano la bicicletta: "Si stanno studiando progettualità per avere la reale possibilità di una mobilità sostenibile unita all'attività motoria in bici. Tutto questo è possibile grazie alla sinergia tra più parti: amministratori locali, operatori turistici e sportivi, oltre che associazioni. Ed è questo l'intento condiviso dell'accordo che pone, ancora una volta, la Federciclismo come partner per operare al fianco di operatori ed economie locali che vogliono rilanciare il turismo post-Covid-19, perché, proprio nella difficoltà del momento, credendo maggiormente nel binomio 'Bici-Turismo' – afferma il presidente Di Rocco - . Un binomio che sta vivendo un momento di grande sviluppo in un contesto di crescita, unito alla necessità di mettere in campo figure altamente professionali. In quest'ottica, la Federciclismo, attraverso il suo Centro Studi, opera da diversi anni con la formazione di Guide Cicloturistiche Sportive che, grazie al proprio knowhow, accompagnano in sicurezza nella scoperta del territorio". (segue) (Gru)