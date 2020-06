Abruzzo: nasce Centro nazionale federale pilota per Cicloturismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i principali obiettivi che si pone la Federciclismo come partner di Abruzzo Innovazione Turismo, anche la sempre più fondamentale sensibilizzazione alla mobilità sostenibile come valore aggiunto della vocazione turistica e all'aspetto economico-sociale dell'utilizzo della bici; l'aumento della conoscenza dei bisogni legati alla domanda dell'uso della bicicletta per tradurli in servizi oltre all'aumento delle competenze di analisi dei territori anche nell'ambito della tutela ambientale e delle azioni favorevoli al benessere generale per lo sviluppo e completamento delle reti ciclabili provinciali . Dario Colecchi, presidente di Abruzzo Innovazione Turismo, Polo d'Innovazione del Turismo, sottolinea "la rilevanza assoluta di questo protocollo d'intesa che è unico e lungimirante perché scommette sulla ricerca e sull'innovazione, creando le basi affinché si aprano anche percorsi innovativi per la creazione di proposte promo commerciali, per la gestione condivisa di attività̀ di comunicazione, di presenze presso eventi fieristici e workshop; di educational per utenti specializzati; di partnership commerciali per il cicloturismo. E' un'intesa rilevante perché accompagna la nascita del Centro federale nazionale pilota: sarà un laboratorio di sperimentazione a tutti gli effetti e produrrà risultati importanti in grado di accompagnare la crescita di questo segmento turistico soprattutto per le aree interne e montane dell'appennino". (Gru)