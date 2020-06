Tunisia: esportazioni scese del 22,8 per cento nei 5 cinque mesi 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le importazioni in Tunisia, l'evoluzione del volume è caratterizzata da un calo in tutti i settori, in particolare l'industria meccanica ed elettrica (-30,5 per cento), nonché il settore tessile, dell'abbigliamento e della pelle (-30,8 per cento). Escludendo l'energia, il valore delle esportazioni è diminuito dello 0,6 per cento ed è aumentato dell'1,9 per cento nelle importazioni rispetto ai primi cinque mesi del 2019. Per il solo mese di maggio 2020, il volume delle esportazioni e delle importazioni a prezzi costanti ha registrato notevoli diminuzioni, rispettivamente del 34,8 per cento e del 27,6 per cento in confronto allo stesso mese dello scorso anno. Il valore dei prodotti scambiati è altresì sono diminuito del 3,6 per cento a livello di esportazioni e del 9,6 per cento a livello di importazioni. (Tut)