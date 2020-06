© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale, Luca Bergamo, in una nota commenta le dimissioni dell'assessore al Commercio e cultura del Municipio Roma XV. "Apprendo con dispiacere delle dimissioni di Alessia Vivaldi. Ho avuto modo di lavorare con lei in questi anni e ho scoperto una persona intelligente, capace e mossa da valori che condivido. Le faccio mille auguri", afferma Bergamo. (Com)