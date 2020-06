Fase 3: Fd'I presenta le proposte per far ripartire il turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia ha presentato le sue proposte per far ripartire il turismo durante il convegno "Emergenza turismo", che il partito di Giorgia Meloni ha organizzato a Roma, presso l'Hotel Crowne Plaza Rome-St. Peter's, alla presenza delle principali associazioni di categoria. Il documento prevede misure volte alla tutela dell'occupazione come la proroga degli interventi di integrazione salariale; misure urgenti per lavoratori stagionali; reintroduzione voucher e riduzione del 50 per cento fino al 30 settembre 2021 dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020 (anche a tempo determinato) e per ciascun lavoratore richiamato in servizio e non licenziato dopo un periodo di integrazione salariale. Sono previsti Incentivi tra i quali ricordiamo: Fondo indennizzo per le imprese; cancellazione delle commissioni sui pagamenti Pos delle aziende del turismo; cancellazione seconda rata Imu, estesa anche ai proprietari non gestori di strutture ricettive. Accanto alle tradizionali campagne di promozione sui mercati internazionali, Fratelli d'Italia propone una campagna straordinaria "Italiani in Italia", dedicata a riportare nella nostra Nazione per turismo gli italiani che vivono da anni nel resto del mondo. Una platea potenziale di 50 milioni di persone, tra cittadini e oriundi di seconda e terza generazione. Altra priorità per Fd'I è modificare il bonus vacanze attraverso un meccanismo che consiste nell'incentivare il turista a prolungare la sua permanenza in vacanza premiandolo con una notte gratuita di soggiorno ogni due notti prenotate, con le notti aggiuntive pagate direttamente dalla regione attraverso i 2,4 miliardi stanziati per il bonus vacanze, e non sotto forma di credito d'imposta, alla struttura ricettiva, all'albergatore, al B&B.(Com)