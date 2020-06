Fase 3: sindacati, tavolo confronto in Regione Lazio su piattaforma "ricostruire futuro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto il primo tavolo di confronto tra i sindacati e la Regione Lazio sui temi contenuti nella piattaforma "Ricostruire il futuro - per uno sviluppo del Lazio che non lasci indietro nessuno", promossa da Cgil, Cisl e Uil regionali. All'incontro hanno partecipato il vicepresidente della giunta regionale Daniele Leodori e gli assessori Sartore, Di Berardino, Orneli e Alessandri. "Abbiamo presentato le linee guida contenute nel documento - spiegano in una nota i sindacati Cgil, Cisl e Uil regionali - chiedendo un vero e proprio cambio di paradigma nelle politiche economiche e di sviluppo in questa difficile fase di crisi sanitaria e sociale. In particolare, abbiamo sottolineato la necessità di istituire un'agenzia regionale per il lavoro e lo sviluppo, per programmare importanti investimenti sulle infrastrutture e le filiere strategiche contenute nel documento, ma soprattutto indici e obiettivi di alta rilevanza sociale per la prossima programmazione europea 2021-2027. Insieme alle risorse investite dal governo e dall'Unione Europea (come Sure e Recovery fund e via dicendo) la prossima programmazione rappresenta - sottolineano i sindacati - un'occasione decisiva per investire sulla riconversione digitale e sostenibile a livello ambientale e sociale e rilanciare l'occupazione stabile e di qualità, a partire da un piano straordinario di assunzione nella Pa". (segue) (Com)