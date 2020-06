Fase 3: sindacati, tavolo confronto in Regione Lazio su piattaforma "ricostruire futuro" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'incontro con la Regione Lazio, i sindacati hanno "ribadito la necessità di un nuovo ruolo delle istituzioni pubbliche in questa fase di crisi. Servono investimenti e sicurezza sociale, una legge regionale sugli appalti, dare priorità al sostegno alle aziende che investono in ricerca, innovazione, sviluppo e qualità dell'occupazione. Se nulla sarà come prima occorre un processo di ricostruzione che non lasci davvero indietro nessuno e metta in campo e un vero e proprio piano economico per il lavoro e contro le diseguaglianze che in questa emergenza stanno aumentando vertiginosamente. Per questo - spiegano ancora i sindacati - abbiamo proposto un metodo di lavoro per approfondire i punti del documento con i singoli assessorati ma contestualmente stiamo programmando diverse iniziative con le nostre strutture sindacali, le associazioni datoriali e le associazioni del terzo settore per far vivere dal basso i contenuti del documento. La prima iniziativa - conclude la nota - sarà proprio l'attivo unitario di Cgil, Cisl e Uil del Lazio previsto per il prossimo venerdì 26 al centro congressi Cavour a Roma". (Com)