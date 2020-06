Serbia: Ue, scelta elettori limitata da vantaggio partito governo e promozione da parte dei media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle elezioni parlamentari, provinciali e locali, tenutesi ieri in Serbia, la scelta degli elettori è stata limitata dal vantaggio del partito al governo e dalla promozione delle politiche governative da parte dei principali media. Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) riportando i risultati preliminari e le conclusioni degli osservatori internazionali dell'Ufficio dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) per le istituzioni democratiche e i diritti umani (Odihr). Il Seae ha ricordato che la Serbia ha tenuto le elezioni parlamentari, provinciali e locali il 21 giugno e che si è trattato di una delle prime elezioni svoltesi in Europa dallo scoppio della pandemia di coronavirus. Mentre gli avversari delle elezioni parlamentari serbe sono stati in grado di fare campagna elettorale e le libertà fondamentali sono state rispettate, la scelta degli elettori è stata limitata, secondo il Seae, dal travolgente vantaggio del partito al governo e dalla promozione delle politiche governative da parte dei principali media, secondo i risultati preliminari e le conclusioni degli osservatori internazionali dell'Ufficio Osce/Odihr. "L'Unione europea attende con impazienza la relazione finale dell'Osce/Odihr e le raccomandazioni per le future elezioni", ha scritto in una nota il Seae. "Ci aspettiamo che tutti gli attori politici e le istituzioni pertinenti si impegnino in un dialogo trasparente, deciso e inclusivo sull'attuazione di queste raccomandazioni per affrontare le carenze elettorali di lunga data ben prima delle prossime elezioni", si legge ancora. "Incoraggiamo il nuovo Parlamento a continuare a impegnarsi nel dialogo interpartitico guidato dal Parlamento europeo, al fine di creare un ampio consenso tra le parti sulle riforme", cosa che "è vitale per i progressi del paese sul suo cammino nell'Ue", ha continuato il Seae. "Incoraggiamo anche la leadership serba a impegnarsi in un vero dialogo con tutto lo spettro politico per portare avanti importanti riforme sullo stato di diritto, la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione", ha aggiunto. (segue) (Seb)