Serbia: Ue, scelta elettori limitata da vantaggio partito governo e promozione da parte dei media (2)

- L'Unione europea è desiderosa di impegnarsi con il prossimo governo "per portare avanti rapidamente le urgenti riforme necessarie per l'adesione della Serbia all'Ue", in particolare quelle che riguardano lo stato di diritto, "che è al centro del processo di adesione e dovrebbe essere in prima linea nelle priorità politiche del prossimo governo e nelle riforme socioeconomiche, fondamentali per la ripresa della pandemia post Covid 19. Contiamo inoltre sul continuo pieno impegno della Serbia nel dialogo facilitato dall'Ue e sulla cooperazione regionale in senso più ampio". Il Seae ha ricordato che l'Ue, quale principale donatore e investitore della Serbia, nonché il suo partner commerciale ed economico più importante, è pienamente impegnata a continuare a sostenere il processo di adesione del paese all'Ue e la ripresa economica a seguito della crisi del coronavirus, anche attraverso il piano economico e di investimento per i Balcani occidentali atteso in autunno. (Seb)