Fase 3: Luongo (C4DiP), incentivare uso pagamenti elettronici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Luongo, presidente di C4DiP (Consumers for Digital Payments), la coalizione di associazioni di consumatori formata da Movimento Difesa del Cittadino, Asso-Consum e U.Di.Con, sottoscrive il piano Colao, laddove invita il governo a incoraggiare ed effettuare il prima possibile il passaggio ai pagamenti digitali. "L’uso del contante agevola l’economia sommersa - spiega in una nota -. Dove c’è più contante, c’è più nero, c’è più evasione, c’è più economia sommersa. Questa anomalia tutta italiana deve essere al più presto eliminata, non si può ancora una volta rinviare una scelta fondamentale per l’economia e la giustizia sociale del Paese. Come ricorda la task force guidata da Colao, in Italia l’85 per cento delle operazioni avviene ancora in contante, l’Italia è il 23esimo Paese tra i 27 dell’Unione Europea per transazioni con carta e moneta elettronica e questo agevola senza dubbio l’economia sommersa che, invece, deve essere eliminata per garantire un mercato più equo". (segue) (Com)