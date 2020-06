Fase 3: Luongo (C4DiP), incentivare uso pagamenti elettronici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luongo condivide "il ricorso a forme di incentivazione ai pagamenti elettronici, come l’ampliamento delle deduzioni/detrazioni dall’Irpef per specifici pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, il credito d’imposta per gli esercenti sull’utilizzo dei pagamenti elettronici, così come i disincentivi all’utilizzo del contante per elevate somme e iniziative per mettere fuori corso le banconote di maggior taglio, 500 e 200 euro". Insomma, osserva, "non è più possibile rinviare o procedere con passo troppo lento sull’eliminazione del contante. Il periodo di lockdown ha anche dimostrato che gli italiani se la sono cavata molto bene con i pagamenti elettronici, molti si sono affacciati per la prima volta all’e-commerce senza troppe difficoltà. Utilizziamo questo cambiamento di abitudini in atto e diamo una svolta decisiva all’uso dei pagamenti elettronici". Un discorso che rientra in quello più ampio della trasformazione digitale del Paese: "Il Piano Colao - afferma Luongo - individua la giusta necessità di incentivare tutte le amministrazioni nel processo di digitalizzazione, promuovendo una maggiore diffusione di servizi digitali e piattaforme quali PagoPa, l’app "Io", Spid e la Carta d’identità elettronica, che possono contribuire in maniera decisiva allo sviluppo digitale Paese. Auspichiamo quindi che il governo renda operativo il Piano sviluppato dal Comitato presieduto da Colao già nell’immediato futuro, promuovendo la digitalizzazione del Paese come i consumatori chiedono da tempo". (Com)