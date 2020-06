Imprese: Pirelli, Cda nomina Marco Tronchetti Provera Ad e vicepresidente esecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Pirelli, nominato il 18 giugno e riunitosi per la prima volta in data odierna, ha nominato Marco Tronchetti Provera vicepresidente esecutivo e amministratore delegato, attribuendogli i poteri per la gestione operativa di Pirelli. Stando al relativo comunicato stampa, al presidente Ning Gaoning sono stati attribuiti la rappresentanza legale della società e gli altri poteri previsti dal vigente Statuto, fermi restando i poteri e le prerogative del Cda. Il consiglio di amministrazione ha inoltre valutato, sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dagli interessati, la sussistenza dei requisiti richiesti ai consiglieri per ricoprire l’incarico e, in particolare, di indipendenza in capo ai nove amministratori indipendenti: Wei Yintao, Domenico De Sole, Fan Xiaohua, Marisa Pappalardo, Tao Haisu, Carlo Secchi, Giovanni Lo Storto, Paola Boromei e Roberto Diacetti. Il Cda, prosegue la nota, risulta pertanto composto da Ning Gaoning, Marco Tronchetti Provera, Yang Xingqiang, Bai Xinping, Wei Yintao, Domenico De Sole, Giovanni Tronchetti Provera, Zhang Haitao, Fan Xiaohua, Marisa Pappalardo, Tao Haisu, Carlo Secchi, Giovanni Lo Storto, Paola Boromei e Roberto Diacetti. (segue) (Com)