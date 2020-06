Imprese: Pirelli, Cda nomina Marco Tronchetti Provera Ad e vicepresidente esecutivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cda, prosegue la nota, ha poi proceduto alla nomina dei componenti dei Comitati consiliari: il Comitato per la remunerazione è composto da Tao Haisu (con l’incarico di presidente), Bai Xinping, Paola Boromei, Fan Xiaohua e Carlo Secchi; il Comitato per il controllo, i rischi, la sostenibilità e la corporate governance è composto da Fan Xiaohua (presidente), Roberto Diacetti, Giovanni Lo Storto, Marisa Pappalardo, Carlo Secchi e Zhang Haitao; il Comitato per le nomine e le successioni è composto da Marco Tronchetti Provera (presidente), Bai Xinping, Ning Gaoning e Giovanni Tronchetti Provera; il Comitato per le strategie è composto da Marco Tronchetti Provera (presidente), Ning Gaoning, Bai Xinping, Domenico De Sole, Wei Yintao, Yang Xingqiang e Giovanni Lo Storto; e il Comitato per le parti correlate è composto da Carlo Secchi (presidente), Giovanni Lo Storto e Marisa Pappalardo. (Com)