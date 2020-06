Fase 3: Giacomoni (FI), governo ostaggio di politica annunci, bocciato nostro emendamento su stop Irap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza di Forza Italia e vicepresidente della commissione Finanze della Camera dei deputati, ha segnalato: "In commissione Bilancio di Montecitorio l'emendamento di FI, a mia prima firma, al decreto legge Rilancio che prevedeva il taglio dell'Irap per due anni è stato bocciato. In barba all'annuncio del ministro Di Maio che nei giorni scorsi aveva dichiarato la disponibilità del Movimento cinque stelle a sostenere il taglio dell'Irap. Insomma - ha continuato il parlamentare nel corso di una videoconferenza del partito -, il governo è sempre più ostaggio di una insensata politica dell'annuncio che regolarmente si scontra con la realtà. Lo è stato per la Cassa integrazione, che doveva arrivare entro il 15 aprile, lo è stato per i 400 miliardi di liquidità alle imprese, che ancora non arrivano, e lo sarà anche per la riduzione dell'Iva. Parole. Ma governare non è annunciare. È qualcosa di ben altro, di molto più serio". Per Giacomoni, "diversamente da questo governo, Forza Italia avanzerà sempre proposte serie e concrete, tra queste un 'patto fiscale' con l'introduzione della Flat tax e della pace fiscale, con l'annullamento di tutte le pendenze. Non solo, è indispensabile mettere in sinergia i risparmi delle famiglie con la creatività delle imprese, attraverso l'istituzione di un Fondo sovrano italiano, sul modello di quello di quello norvegese, che consentirà agli italiani di diventare azionisti del loro futuro. Questo emendamento, a mia prima firma, presentato al decreto legge Rilancio oggi - ha concluso l'esponente di FI - è stato accantonato, speriamo che il governo e la maggioranza comprendano che è vitale puntare sulla crescita della nostra economia e non sul debito, come stanno facendo, continuando ad emettere titoli del debito pubblico".(Rin)