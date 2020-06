Libia: sindacato Cgtt, “le proteste di Tataouine sono legittime”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Confederazione generale tunisina del lavoro (Cgtt) della Tunisia ha espresso oggi il suo “assoluto sostegno alle esigenze degli abitanti di Tataouine in materia di occupazione e vita dignitosa”, invitando i giovani della regione alla calma e alla moderazione. Unità dell'esercito sono state dispiegate nella città meridionale tunisina per garantire la sicurezza delle istituzioni pubbliche dopo che scontri violenti si stanno verificano da ieri mattini tra manifestanti e forze dell'ordine. In una dichiarazione, la Confederazione (da non confondere con l’Ugtt, l’Unione generale tunisina del lavoro) ha denunciato l'uso della violenza contro i manifestanti, dichiarandosi fermamente contraria ai tentativi di limitare la libertà di espressione e la repressione dei movimenti sociali. Allo stesso tempo, l’organizzazione tunisina dei lavoratori ha invitto i dimostranti a “non cedere alle provocazioni e alla manipolazioni”. La Cgtt ha invitato il governo a mantenere le precedenti promesse per garantire la continuità dello Stato e a trovare soluzioni urgenti per i giovani disoccupati e per i lavoratori licenziati. (segue) (Tut)