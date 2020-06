Usa-Venezuela: Trump, incontro con Maduro solo per discutere le sue dimissioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione segue l'intervista rilasciata al sito di informazione “Axios” in cui Trump si è detto aperto alla possibilità di un incontro con il presidente venezuelano Nicolas Maduro e ha espresso dubbi in merito alla sua decisione di riconoscere il leader di opposizione Juan Guaidò come presidente legittimo del Venezuela. Alla domanda su un possibile incontro con Maduro, Trump ha risposto: “Ci penserei su, Maduro vorrebbe incontrarmi e io non sono mai contrario agli incontri, raramente mi sono opposto (…). Dico sempre che si perde molto poco con gli incontri, ma fino a oggi li ho declinati”, ha detto Trump. (segue) (Nys)