Usa-Venezuela: Trump, incontro con Maduro solo per discutere le sue dimissioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando a quando riferito da “Axios” il presente Usa ha inoltre dichiarato di avere perso fiducia in Guaidò. Rispondendo alla domanda se fosse pentito di avere riconosciuto Guaidò come presidente legittimo, Trump ha risposto “non particolarmente” per poi aggiungere: “Avrei potuto continuare a vivere con o senza (il riconoscimento), ma sono stato sempre fermamente contrario a quanto stava avvenendo in Venezuela”. Le parole di Trump sono state criticate dal candidato alla Casa Bianca del Partito democratico, Joe Biden. “Trump parla in modo duro del Venezuela, ma ammira delinquenti e dittatori come Nicolas Maduro”, ha scritto Biden sul suo account Twitter. (segue) (Nys)