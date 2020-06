Usa-Venezuela: Trump, incontro con Maduro solo per discutere le sue dimissioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto scrive l'ex consigliere per la Sicurezza nazionale, John Bolton, in uno dei passaggi del discusso libro di memorie, atteso martedì nelle librerie, Trump ha chiesto all'oppositore venezuelano Juan Guaidò di professarsi "estremamente leale" alla Casa Bianca e a nessun altro. "Voglio che lui dica che sarà estremamente leale agli Stati Uniti e a nessun altro", avrebbe detto Trump chiedendo al suo vice, Mike Pence, di trasmettere il messaggio all'autoproclamato presidente "ad interim". L'ordine sarebbe stato impartito nel corso di una riunione con una serie di parlamentari conservatori, come Marco Rubio, Rick Scott, Lincoln Diaz-Balart e Ron DeSantis. Nomi da tempo impegnati nel sostegno della linea Usa per la soluzione della crisi politica a Caracas e che avrebbero "dato il loro appoggio deciso per far cadere (il presidente del Venezuela, Nicolas) Maduro". "Potrebbe trattarsi dell'ultima opportunità", avrebbe detto Rubio nella ricostruzione proposta da Bolton. (segue) (Nys)