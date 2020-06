Ue-Cina: al 22mo vertice focus su relazioni bilaterali, questioni internazionali e Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto oggi, in videoconferenza, il 22mo vertice bilaterale tra l'Unione europea e la Cina, con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il primo ministro cinese, Li Keqiang, e il presidente cinese, Xi Jinping. Il vertice si è concentrato sulle relazioni bilaterali; sulle questioni regionali e internazionali, nonché sulla pandemia di Covid 19 e la ripresa economica. L'Ue ha sottolineato la necessità di attuare gli impegni assunti in occasione del vertice dell'anno scorso "poiché i progressi di oggi sono limitati" e di portare avanti i negoziati per un accordo di investimento globale Ue-Cina "che affronti le attuali asimmetrie nell'accesso al mercato e garantisca condizioni di parità". Secondo l'Ue, sono necessari progressi urgenti, in particolare per quanto riguarda il comportamento delle imprese statali, la trasparenza dei sussidi e le norme che affrontano i trasferimenti forzati di tecnologia. Su questioni economiche e commerciali, l'Ue ha ricordato l'impegno congiunto a lavorare in modo costruttivo e rapido verso la risoluzione di una serie di questioni di accesso al mercato e normative, e ha accolto con favore la conferma da parte della Cina che il recente accordo Cina-Usa di "fase 1" sarà attuato in piena compatibilità con gli obblighi dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) e senza discriminazioni nei confronti degli operatori dell'Ue. Inoltre, l'Ue ha ricordato le sue aspettative secondo cui gli esportatori europei beneficiano immediatamente delle misure di agevolazione degli scambi nel settore agroalimentare. (segue) (Beb)