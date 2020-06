Ue-Cina: al 22mo vertice focus su relazioni bilaterali, questioni internazionali e Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue ha ribadito l'urgente necessità per la Cina di impegnarsi in futuri negoziati sui sussidi industriali in seno all'Omc e di affrontare l'eccesso di capacità in settori tradizionali come l'acciaio e le aree ad alta tecnologia. L'Ue attende con impazienza la firma dell'accordo Ue-Cina sulle indicazioni geografiche nelle prossime settimane e la sua entrata in vigore nel prossimo futuro. Nel vertice si è discusso dell'importanza del settore digitale per le economie e le società di tutto il mondo e l'Ue ha sottolineato che lo sviluppo di nuove tecnologie digitali deve andare di pari passo con il rispetto dei diritti fondamentali e della protezione dei dati. L'Ue ha inoltre sollevato questioni in sospeso in materia di sicurezza informatica e disinformazione. Nella riunione, inoltre, si è parlato di cambiamenti climatici: la Cina è il partner dell'Ue ai sensi dell'accordo di Parigi, ma deve impegnarsi in un'azione nazionale risoluta e ambiziosa per ridurre le emissioni a breve termine e fissare un obiettivo di neutralità climatica al più presto possibile. Per questo, l'Ue ha invitato la Cina ad assumersi maggiori responsabilità nel far fronte alle sfide globali attraverso il sistema internazionale basato sulle regole, promuovendo la pace e la sicurezza internazionali e aderendo agli standard internazionali a sostegno dello sviluppo sostenibile, in particolare in Africa. In risposta alla pandemia di Covid 19, l'Ue ha sottolineato la responsabilità condivisa di partecipare agli sforzi globali per fermare la diffusione del virus, dare impulso alla ricerca su trattamenti e vaccini e sostenere una ripresa globale verde e inclusiva. L'Ue ha sottolineato la necessità di solidarietà nell'affrontare le conseguenze nei paesi in via di sviluppo, in particolare per quanto riguarda la riduzione del debito e ha invitato la Cina a facilitare il ritorno dei residenti dell'Ue in Cina. (Beb)