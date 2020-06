Mafie: Bellanova, Stato e cittadinanza attiva contro intimidazioni ad amminisratori locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il rapporto "Amministratori sotto Tiro", nel 2019 gli amministratori pubblici, fra cui sindaci, assessori, consiglieri, ma anche dipendenti pubblici, "hanno ricevuto una minaccia ogni 15 ore". Lo ricorda su Facebook il ministro per le Politiche agicole Teresa Bellanova. "Sono stati registrati casi su tutto il territorio nazionale e, nonostante la maggioranza si sia verificata al Sud, anche nel Nord Italia gli episodi di intimidazione sono aumentati drasticamente, più 44 per cento rispetto all'anno precedente. Dati preoccupanti - commenta - che segnalano una netto aumento di minacce e violenze, non solo di matrice criminale, ai danni dei nostri amministratori. E che, davanti alle difficoltà provocate dalla crisi economica e dall'emergenza Covid, rischiano di aggravare ulteriormente la situazione, creando fratture e conflitti sociali difficilissimi da ricomporre". (segue) (Rin)