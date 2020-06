Montenegro-Serbia: Djukanovic su elezioni serbe, sì a condizioni eque per partecipazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Montenegro, Milo Djukanovic, ha detto di essere a favore di "condizioni egualitarie nella partecipazione di tutti alle elezioni, e a favore del fatto che queste si svolgano in un'atmosfera equa". Djukanovic ha commentato così le elezioni svolte ieri in Serbia, rispondendo ad una domanda dei giornalisti nel corso di una conferenza stampa tenuta oggi a Cetinje insieme all'omologo Zoran Milanovic. "Non commento le questioni interne della Serbia, ma solo il loro rapporto verso il Montenegro. I risultati elettorali in Serbia erano previsti", ha detto Djukanovic. (Seb)