Francia: coronavirus, Consiglio scientifico giudica "estremamente probabile" seconda ondata

- Il Consiglio scientifico che collabora con il governo francese nell'ambito della crisi provocata dal coronavirus considera "estremamente probabile" un aumento della circolazione del Covid-19 nel paese. Per questo gli esperti raccomandano di conservare i dati raccolti durante l'emergenza sanitaria riguardanti le persone malate. L'ordine dei medici, però, aveva espresso forti preoccupazione per il prolungamento del periodo di conservazione delle informazioni. "In questo contesto ci sembra essenziale conservare i dati a dei fini di ricerca e di controllo epidemiologico", fa sapere il Consiglio, spiegando che si tratta di "una fonte di informazione unica".(Frp)