Mafie: Lamorgese, il 23 giugno Osservatorio contro intimidazioni ad amministratori locali (2)

- Un'opera ancora più fondamentale in questo periodo di emergenza sanitaria, economica e sociale dovuta al Covid-19, "perché su di essi ricadrà, in gran parte, il gravoso compito di comporre i conflitti sociali nelle diverse realtà territoriali del Paese". Per questo, "proprio in tale difficile frangente", il fenomeno degli atti intimidatori richiede "un maggior livello di attenzione in quanto gli amministratori locali - e, in particolar modo, i sindaci - rappresentano l'immediato punto di riferimento per le nostre comunità" provate dalle conseguenze anche economiche dell'epidemia. "Sono consapevole", ha aggiunto il ministro, "che il fenomeno riguardi anche altre figure, come i dipendenti degli enti locali, soprattutto quelli assegnati a settori particolarmente esposti alle aspettative delle comunità". (segue) (Rin)