Mafie: Lamorgese, il 23 giugno Osservatorio contro intimidazioni ad amministratori locali (3)

- Tornando all'analisi del fenomeno, se nel 2019 tensioni politiche e sociali sono state all'origine di 204 atti intimidatori, quelli di matrice mafiosa risultano relativamente bassi ma la guardia deve rimanere molto alta, sia perché questa tipologia risulta comunque in aumento dell'11 per cento rispetto al 2018, sia perché le mafie possono nascondersi nella cosiddetta "zona scura", quella degli episodi senza movente accertato. Geograficamente "omogeneo", nel senso che riguarda tutto il territorio nazionale, il fenomeno ha registrato i numeri più altri in Sicilia (84), seguita da Lombardia (74) e Puglia (66), al secondo e terzo posto anche nel 2018, con la Sardegna, in quel caso, alla testa (78) di questa classifica dell'antidemocrazia. Perché l'atto intimidatorio, sottolinea Lamorgese, "non solo costituisce un'offesa all'amministratore stesso e alla sua comunità, ma rappresenta, al contempo, una lesione dei valori alla base del nostro vivere civile e, in particolar modo, del principio democratico". (segue) (Rin)