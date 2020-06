Mafie: Lamorgese, il 23 giugno Osservatorio contro intimidazioni ad amministratori locali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte della risposta da parte dello Stato e della società civile, emerge il tema della formazione, della necessità di investire in cultura della legalità nelle scuole, per formare i cittadini di domani, ha detto Lamorgese sulla scorta di quanto emerso nell'ultima riunione dell'Osservatorio, che si riunirà di nuovo domani presieduto dal ministro, con la partecipazione dell'Associazione nazionale comuni italiani, e dei ministeri della Giustizia e dell'Istruzione. In questa occasione il ministro proporrà di partire anche con riunioni dedicate agli amministratori regionali, consapevole che il fenomeno non si esaurisce con le intimidazioni a sindaci, sindaci metropolitani e presidenti di provincia, ma riguarda un ambito più ampio. (Rin)