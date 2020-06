Economia: Salvini, basta regali a banche, via multe per chi paga in contanti sopra i 2 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, osserva: "Da luglio multe fino a 50.000 euro per chi paga in contanti acquisti sopra i 2.000 euro. Follia. Ognuno deve poter spendere i suoi soldi come vuole e quando vuole - continua il senatore in una nota -, non siamo in Unione Sovietica. Germania, Austria, Svezia, Gran Bretagna e tanti altri Paesi europei non hanno nessun limite di spesa in contanti. Basta regali alle banche". Salvini conclude: "Il Parlamento (commissione Bilancio della Camera) sta discutendo ora la proposta della Lega di rinviare questa sciocchezza, vi farò sapere come va". (Com)