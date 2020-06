Fisco: Cgil, serve riforma fiscale complessiva, aumentare redditi da lavoro per far ripartire consumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualsiasi ipotesi di riduzione o rimodulazione dell'Iva non può essere considerata se non collegata ad un intervento complessivo sul fisco". Ad affermarlo la vicesegretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi che ribadisce la posizione della Confederazione: "Il Paese ha bisogno di una vera riforma fiscale imperniata su equità e progressività". Secondo la dirigente sindacale "per far ripartire la domanda interna occorre aumentare le retribuzioni, a partire dal rinnovo dei contratti pubblici e privati, e creando le condizioni per generare nuova occupazione". "È indispensabile - conclude Fracassi - dare seguito e rafforzare l'intervento sul cuneo fiscale, anche ai pensionati, oltre che detassare gli incrementi contrattuali, così come annunciato già dal Governo". (Rin)