Ue: ministro Economia francese, piano di Macron e Merkel rappresenta una pietra miliare

- Il piano di sostegno annunciato dal presidente Emmanuel Macron e dal cancelliere tedesco Angela Merkel è una "pietra miliare positiva" nella storia dell'Unione europea. Lo ha detto il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, durante una conferenza stampa tenuta a Berlino al fianco di Olaf Scholtz, vice cancelliere della Germania e ministro federale delle Finanze. Le Maire ha sottolineato il fatto che Parigi e Berlino hanno dato "la stessa risposta" all'emergenza sanitaria e che hanno usato "gli stessi strumenti" per sostenere le rispettive economie. "Questa è una buona notizia perché in tempi di crisi siamo stati in grado di dare lo stesso tipo di risposta economica", ha poi aggiunto, spiegando che si è trattato di una prova di "efficienza", ma anche di "solidarietà tra stati membri". "Con Olaf abbiamo lavorato molto duramente per preparare questa decisione", ha detto le Maire. Il ministro francese ha poi spiegato di aver preparato con il suo omologo tedesco per il prossimo mese una roadmap "molto chiara", "interessante" e "ambiziosa". Parigi e Berlino, ha aggiunto il ministro, vogliono che i 500 milioni di euro previsti dal fondo di emergenza vengano versati tra quest'anno e il 2022 e non fino al 2024.(Frp)