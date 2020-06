Ue: ministro Finanze tedesco Scholz fiducioso su accordo per fondo ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz si è detto “fiducioso” circa il raggiungimento di un rapido accordo tra gli Stati membri sul fondo europeo per la ricostruzione dell'Ue dopo la crisi del coronavirus. “Sono fiducioso che non ci vorrà molto tempo e che presto troveremo una soluzione”, ha dichiarato Scholz durante una conferenza stampa con il ministro dell'Economia e delle Finanze francese, Bruno Le Maire, che oggi ha incontrato a Berlino. Secondo Scholz, un'intesa sul fondo per la ricostruzione è facilitata dal mancato accordo tra i capi di Stato e di governo dei paesi membri sul Quadro finanziario pluriennale dell'Ue per il 2021-2027. “Ciò non rende le cose più complicate, ma più facili”, ha osservato il ministro delle Finanze tedesco. Ora, infatti, “vi è più spazio per una comprensione di entrambe le questioni. (Geb)