Messico: coronavirus, ad aprile valure costruzioni in calo del 19 per cento su mese

- Nel mese di aprile, il primo con le limitazioni al movimento dettate dall'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus, il comparto edile del Messico ha generato un valore del 19 per cento inferiore a quello di marzo. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi). Il dato della "Encuesta Nacional de Empresas Constructoras" (Enec) rappresenta il più basso dal 2006, anno di inizio della serie storica. I dati negativi del settore delle costruzioni, uno dei comparti più penalizzati dalla crisi, si riflette anche nella contrazione del personale, il 10,3 per cento in meno su mese e nelle remunerazioni reali, cadute nel loro complesso del 6,8 per cento. Una crisi che pare aver anche accentuato le difficoltà per i meno abbienti: il "personale operativo" ha perso il 14,2 per cento delle entrate, contro lo 0,8 per cento degli amministrativi. (segue) (Mec)