Messico: coronavirus, ad aprile valure costruzioni in calo del 19 per cento su mese (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Previsioni negative sono state formulate anche dal Fondo monetario internazionale (Fmi), che a metà aprile anticipava una recessione del 6,6 per cento. Un pesante taglio rispetto a una stima di crescita dell'1,3 per cento, stilata dal Fondo a inizio anno. Il dato si colloca inoltre ben al di sotto della media mondiale (-3 per cento). Nel 2021 l'economia messicana potrebbe "rimbalzare" con una crescita del 3 per cento, oltre l'1,6 per cento stimato in precedenza, ma sotto la media mondiale stimata al 5,8 per cento. L'Fmi avverte inoltre del rischio che il tasso di disoccupazione possa spingersi al 5,3 per cento, due punti percentuali in più su anno. Un indice che - con l'auspicata fine dell'emergenza sanitaria - potrebbe attenuarsi al 3,5 per cento nel 2021. (segue) (Mec)