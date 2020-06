Spagna: capo di Stato maggiore Esercito, ritardi in addestramento e manutenzione a causa del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore dell'Esercito spagnolo (Jeme), il generale Francisco Javier Varela Salas, ha inviato una lettera ai circa 70 mila militari in merito alle linee d'azione che si dovranno seguire nei prossimi mesi per "ammortizzare gli effetti crisi sanitaria". Secondo quanto riportato dal sito specializzato "Info Defensa", nella missiva il generale ha evidenziato che "i cicli di istruzione e addestramento, così come la manutenzione dei veicoli, degli armamenti o del materiale, saranno temporaneamente interessati, per un tempo che non dovrebbe estendersi oltre i diciotto mesi", aggiungendo che "in linea con i nostri alleati, è possibile che la nostra partecipazione alle operazioni all'estero ne risenta". Varela Salas ha evidenziato che la crisi scatenata della pandemia ha generato un"cambiamento epocale" che richiederà una "mentalità flessibile" per adeguarsi ai nuovi scenari e per realizzare le azioni più efficaci. (Spm)