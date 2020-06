Repubblica Ceca: ministro Dostalova prepara replica a risoluzione Ue su conflitto interessi premier Babis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo regionale della Repubblica Ceca, Klara Dostalova, sta mettendo a punto una risposta alla risoluzione del Parlamento europeo sul presunto conflitto di interessi del premier ceco, Andrej Babis. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ctk". Secondo il ministro, la risoluzione costituisce un'interferenza negli affari interni del paese ed è eccessiva. Ha anche accusato gli eurodeputati cechi che l'hanno promossa di danneggiare la causa ceca a Bruxelles. La risoluzione, approvata ad ampia maggioranza venerdì scorso, mette in dubbio la capacità di Babis di svolgere in modo indipendente la sua funzione di capo del governo, perché partecipa alle discussioni sui finanziamenti che arrivano dall'Ue e al contempo mantiene un'indebita influenza sul gruppo industriale Agrofert. Il documento richiama la Commissione Ue a esercitare tolleranza zero verso i conflitti di interesse e fa appello alle autorità ceche affinché creino un sistema affidabile per individuarli e combatterli. Anche il ministro della Cultura, Lubomir Zaoralek, si è espresso sulla risoluzione, parlando di una dichiarazione politica spiacevole per la Repubblica Ceca. (Vap)