Tivoli: Pd, scuola del Gesù chiusa da un anno, chiediamo certezze sul futuro

- Manuela Chioccia e Alessandro Fontana, rispettivamente capogruppo e consigliere Pd del comune di Tivoli, chiedono una soluzione sul futuro dell'Istituto comprensivo Tivoli 1, plesso scolastico Pertini o più comunemente "scuola del Gesù", chiuso ormai da circa un anno. "Una scuola chiusa è sempre una sconfitta per la Comunità e un grave smacco per l'amministrazione pubblica. Per questo vorremmo ringraziare l'assessore regionale ai lavori pubblici Mauro Alessandri e Marco Vincenzi, presidente del gruppo del Pd in Consiglio regionale del Lazio, che hanno accettato di fare con noi un incontro fuori dall'Istituto comprensivo Tivoli 1 - dichiarano, in una nota, Chioccia e Fontana -. Chiudere una scuola è lasciare un'intera comunità senza un importante presidio non solo educativo, ma di aggregazione sociale, un punto di riferimento storico per tutti gli abitanti del centro di Tivoli. 18 classi, 12 della primaria e 6 dell'infanzia, smembrate in due diversi plessi scolastici, che gravano sulle spalle delle famiglie, in particolar modo quelle in cui ci sono bimbi di età diverse che frequentano materna ed elementare, con immense difficoltà nell'organizzazione degli spostamenti e della vita quotidiana". Secondo i consiglieri Pd "che il plesso Pertini andasse chiuso per i motivi di insicurezza strutturale e vulnerabilità sismica era doveroso e necessario, ma ugualmente doveroso è oggi sapere con certezza quale futuro spetta alla scuola di via del Gesù, quali sono i programmi e quali i tempi per risolvere questa gravissima situazione. Anche e soprattutto con l'arrivo a settembre del nuovo anno scolastico - proseguono Chioccia e Fontana -. Si è parlato di un prefabbricato provvisorio presso il parcheggio di largo Baja, di cui non vi è alcuna traccia, ma soprattutto sulla cui provvisorietà nessuno può fidarsi, visto che dopo tutto questo tempo, anche considerando il periodo di fermo causa Covid-19, non sono state immaginate soluzioni concrete e permanenti o prodotti progetti strutturali di riqualificazione, abbattimento se necessario e ricostruzione. Non c'è nessuna traccia di una ricerca di fondi, certamente sostanziosi, né verso lo Stato né verso finanziamenti europei. Alle difficoltà delle famiglie, del corpo docente, del personale Ata, si aggiunge quindi un'immobilità amministrativa che rende la situazione dell'Istituto Comprensivo Tivoli 1 davvero insostenibile. Chiediamo, ancora una volta, che si delinei un percorso certo, senza più ritardi, affinché si posso tornare ad avere in tempi brevi, per l'istituto comprensivo Tivoli 1, una sede in grado di unire infanzia, primaria e secondo grado, riportandola vicina al centro storico, per riprendere ad essere il cuore pulsante della nostra comunità", concludono i due consiglieri Pd. (Com)