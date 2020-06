Campania: De Siano (FI), con Caldoro una scelta di buongoverno per la Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con Caldoro candidato presidente in Campania, il centrodestra unito conferma la scelta del buon governo, della serietà, della sobrietà, della migliore esperienza di governo regionale che la nostra regione abbia mai avuto". Lo ha affermato in una il senatore Domenico De Siano, coordinatore di Forza Italia in Campania: "Oggi, e di questo ringraziamo il presidente Berlusconi e i leader del centrodestra che hanno confermato le nostre indicazioni sula candidatura di Stefano Caldoro alla presidenza della Regione, la Campania ha la straordinaria opportunità di archiviare una buona volta e per tutte la stagione degli annunci, delle chiacchiere e delle battutacce da caserma per riaprire quella della concretezza, del rispetto per le istituzioni, dei fatti che parlano da soli". (Ren)