Fase 3: Tajani (FI), presenteremo nostro Piano a Conte quando ci inviterà

- "Oggi offriamo la nostra visione d’insieme delle cose da fare per uscire dalla crisi, settore per settore. È un lavoro molto importante elaborato dai nostri gruppi parlamentari e che presenteremo al presidente Conte quando ci inviterà ad un incontro a cui andremo con tutto il centrodestra". Lo ha affermato il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, presentando il Piano del partito per "far ripartire il paese". Un Piano elaborato per "rendere credibile l’utilizzo delle risorse europee", a cominciare "dal Mes" perchè "c’è bisogno di investire nella nostra sanità dopo anni di tagli" anche consapevoli "dell’eventuale rischio di una seconda ondata", ha concluso. (Rin)