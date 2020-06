Hong Kong: 30 nuovi casi di coronavirus in un solo giorno, mai così tanti da inizio aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di oggi a Hong Kong sono stati registrati 30 nuovi casi di coronavirus, il numero più alto dallo scorso 3 aprile. Lo ha annunciato in un comunicato il Centro per la protezione sanitaria (Chp), precisando che i casi si riferiscono a 15 donne e 15 uomini tra gli uno e i 61 anni di età, tutti di ritorno dall’estero (la maggior parte da Pakistan e Filippine). Il conto totale dei contagi nell’ex colonia britannica sale così a 1.162, con cinque decessi per Covid-19. Il Chp ha fatto anche sapere di aver avviato approfondite indagini epidemiologiche e ampie attività di tracciamento dei contagi.(Cip)