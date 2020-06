Balcani: presidente croato Milanovic, Montenegro sarà prossima adesione all'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro sarà "probabilmente il primo paese" nella regione dei Balcani occidentali ad aderire all'Unione europea nel prossimo periodo: lo ha detto oggi il presidente della Croazia, Zoran Milanovic, nel corso della sua visita a Podgorica. Milanovic ha incontrato oggi a Cetinje il presidente montenegrino Milo Djukanovic. In una conferenza stampa successiva all'incontro, Milanovic ha sottolineato di essere giunto in Montenegro per sostenere il percorso europeo del paese. E' nell'interesse della Croazia, ha aggiunto, che tutti i suoi vicini siano parte della famiglia europea. Il capo dello Stato di Zagabria ha infine ricordato che il Montenegro andrà presto al voto. "Le elezioni in Montenegro avverranno molto presto. Non sono venuto qui per sostenere nessuno, ma per sostenere il percorso europeo del Montenegro", ha detto Milanovic in riferimento al voto parlamentare annunciato nei giorni scorsi da Djukanovic per il 30 agosto. (Seb)