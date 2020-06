Sanità: Mammì (M5s), da specializzandi richieste coerenti, Lombardia agisca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gregorio Mammì, consigliere regionale del M5S Lombardia, commenta in una nota il presidio dei medici specializzandi che si è tenuto nelle scorse ore davanti a Palazzo Pirelli: "Regione Lombardia ascolti una buona volta i medici specializzandi. Le loro richieste sono coerenti e rispondono a bisogni reali. Non è accettabile che dal bonus siano esclusi, insieme a tutti gli operatori non assunti direttamente da regione. Con l’emergenza Covid hanno fatto sacrifici enormi per la collettività. La Lombardia ne prende atto e agisca di conseguenza tutelando e riconoscendo loro i diritti che chiedono. Mi auguro che questa volta Fontana si muova, non può passare il tempo a dare la responsabilità dell’inerzia Lombarda al governo. Sarebbe ora anche di avvalersi degli specializzandi in una strategia complessiva che li introduca nel cuore della gestione sanitaria”. (Com)