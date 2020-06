Coronavirus: studio ospedali, tra i positivi con bassa carica solo 3 per cento è infettivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In quei pazienti clinicamente guariti dal coronavirus, con positività a "basse cariche", cioè con scarse quantità di Rna virale, il virus è principalmente "non infettante". Lo ha dichiarato Fausto Baldanti responsabile del Laboratorio Virologia Molecolare Irccs Policlinico San Matteo Pavia, che ha presentato oggi a Palazzo Lombardia i risultati di uno studio, condotto da un team di ricercatori, su 280 soggetti clinicamente guariti. Nei soggetti analizzati "il segnale di sopravvivenza del virus era meno del 3 per cento, questo vuol dire che nella fase di risoluzione della sintomatologia il virus è principalmente non infettante". La bassa carica è "determinata sulla base di un segnale che viene fuori da questi test, che si chiama Ct - ha aggiunto Baldanti - più il Ct è avanzato, ha un numero grande, meno Rna c'è". Un dato che è stato definito "molto semplice" che però può avere "implicazioni importanti", come ha ricordato il professore Giuseppe Remuzzi dell'Irccs Istituto Mario Negri, intervenuto in collegamento alla presentazione: "A questo punto dell'epidemia, che è molto diverso dai mesi scorsi, è importante che quando un tampone è positivo lo qualifichiamo e cerchiamo di dire quanti sono i Ct che corrispondono a questa positività. In base ai Ct si può risalire alle copie di Rna presenti in quel tampone e si può qualificare quel tampone come davvero positivo o come un campione che contiene del materiale di un virus che c'è stato in passato ma che adesso non è più verosimilmente in grado di infettare le cellule". Per Remuzzi infatti "si deve sapere che quando si sente 'continuano i contagi, l'80 per cento in Lombardia', si sta parlando di tamponi positivi con una carica virale bassissima, che può benissimo non essere contagiosa". Lo studio è un lavoro collaborativo che ha coinvolto il Policlinico San Matteo di Pavia, l'istituto zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia Romagna, l'Ospedale Civile di Piacenza, l'ospedale universitario Le Scotte di Siena e il Policlinico di Milano.(Rem)