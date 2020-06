Milano: Consiglio comunale approva variazione di Bilancio da tre milioni per emergenza Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale di Milano con 26 voti favorevoli e due astenuti (i leghisti Gabriele Abbiati e Silvia Sardone) ha approvato la prima variazione del Bilancio 2020-2022, recependo maggiori entrate per tre milioni di euro, correlate all'emergenza Covid-19. "Prendiamo atto che in entrata abbiamo una quota di un milione e quattro mila euro che è un trasferimento statale del cosiddetto decreto 'Cura Italia', legato all'emergenza Covid-19 e a cui corrispondono come stanziamento correlato dall'altra parte le spese per pulizia e altre spese emergenziali", ha spiegato l'assessore al Bilancio Roberto Tasca. La parte restante, due milioni, proviene dal fondo di mutuo soccorso. "In particolare - ha precisato Tasca - la tranche dai 12 ai 14 milioni, che viene destinata all'interno del nostro bilancio alle erogazioni liberali a contrasto dell'emergenza epidemiologica". Alla votazione non ha partecipato tutta l'opposizione, più il consigliere di Alleanza civica per Milano, Enrico Marcora, in segno di polemica con la giunta, che non ha ancora portato in Aula la discussione sulla variazione di bilancio a seguito dell'emergenza sanitaria. (Rem)