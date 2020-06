Tunisia: validità dei passaporti sarà estesa a dieci anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La validità dei passaporti in Tunisia sarà estesa da cinque a dieci anni per le persone di età superiore ai 15 anni. Lo ha annunciato quest’oggi il ministro delle Finanze tunisino, Nizar Yaiche, citato dall'agenzia di stampa ufficiale “Tap”. La misura, ha detto l’esponente dell’esecutivo, sarà adottata a breve dal governo. Un decreto “ad hoc” verrà pubblicato entro una settimana previa consultazione con il ministero dell'Interno. Yaiche ha precisato che questa misura si tradurrà in una riduzione dei costi consolari e delle spese di viaggio. La decisione di estendere la validità dei passaporti, secondo il ministro, ridurrà anche le procedure amministrative e i costi per ottenere i passaporti per i tunisini in patria e all'estero. Il recente aumento delle tariffe consolari, tuttavia, ha suscitato polemiche e proteste da parte della comunità tunisina all'estero. L'associazione "la voce dei tunisini all'estero", in particolare, ha annunciato di aver presentato una denuncia dinanzi al tribunale amministrativo per invertire questa decisione. (Tut)