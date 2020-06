Trasporto aereo: Germania, salvataggio Lufthansa rimane questione aperta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di salvataggio da nove miliardi di euro elaborato dal governo federale per il gruppo Lufthansa, che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca ed è gravemente colpito dalla crisi del coronavirus, “rimane una questione aperta”. È quanto afferma il quotidiano “Handelsblatt”, che in questo modo commenta l'incontro di un'ora e mezza avvenuto oggi a Berlino per trovare un'intesa sul salvataggio di Lufthansa e conclusosi “senza alcun risultato o compromesso”. Ai colloqui hanno preso parte i ministri delle Finanze e dell'Economia ed Energia, rispettivamente Olaf Scholz e Peter Altmaier, l'amministratore delegato di Lufthansa, Carsten Spohr, nonché Heinz Hermann Thiele, l'imprenditore che con una quota del 15,52 per cento è l'azionista di maggioranza del gruppo. L'obiettivo era superare la contrarietà di Thiele al piano di salvataggio di Luthansa nella parte in cui prevede una partecipazione statale del 21,5 per cento. Attualmente all'esame della Commissione europea, l'iniziativa rischia quindi di fallire. Thiele ha infatti espresso preoccupazione per l'ingresso dello Stato in Lufthansa, affermando che potrebbe sottoporre l'azienda a pressioni politiche. All'origine dei timori di Thiele, vi sono tuttavia le preoccupazioni per il proprio pacchetto azionario, che verrebbe superato da quello del governo federale. A ogni modo, Thiele pare essere riuscito a portare dalla propria parte gli altri investitori. Come reso noto da Lufthansa, all'assemblea generale straordinaria degli azionisti, convocata per il 25 giugno al fine di approvare il piano di salvataggio, si è registrato soltanto il 38 per cento degli aventi diritto. Il piano di salvataggio avrà bisogno della maggioranza di almeno i due terzi per l'approvazione. Un risultato non scontato dato il consenso che si è creato intorno alle posizioni di Thiele. (Geb)