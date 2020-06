Grecia: portavoce governo, dal primo luglio aeroporti aperti per voli dall'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia sta preparando il "prossimo grande passo" nel processo di ripresa dell'economia: lo ha detto oggi in conferenza stampa il portavoce governativo ellenico Stelios Petsas. "Il primo luglio tutti gli aeroporti del paese saranno aperti per i voli dall'estero e siamo del tutto pronti a dare il benvenuto ai turisti", ha dichiarato il portavoce assicurando che la Grecia è un paese sicuro. "I nostri medici e lo Stato hanno preso tutte le misure necessarie per proteggere i cittadini, ma anche i turisti nel nostro paese", ha affermato Petsas sottolineando la ripartenza ordinata dell'industria turistica ellenica. (Gra)