Regno Unito: ministro Interno Patel, governo sta conducendo revisione leggi sul terrorismo

- Il governo del Regno Unito sta conducendo "la più grande revisione delle leggi sul terrorismo degli ultimi decenni". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno Priti Patel durante un intervento nella Camera dei Comuni oggi pomeriggio, in seguito all'attacco terroristico avvenuto a Reading il 20 giugno. Patel si è congratulata con gli agenti di polizia e con i membri del pubblico che sono intervenuti per rispondere all'attacco e per aiutare le vittime. Il ministro ha invece condannato la "malvagia" ideologia che sta alla base del terrorismo e dell'estremismo violento. Patel ha sottolineato che i fondi per la polizia specializzata nella lotta al terrorismo sono stati aumentati, con 90 milioni di sterline (99 milioni di euro) aggiuntivi quest'anno. "Viviamo in un mondo complesso con rischi continuamente in evoluzione. Quando questi rischi emergono, i risultati sono scioccanti", ha commentato Patel. Il ministro dell'Interno ha aggiunto che il governo si sta impegnando per introdurre pene più dure per i colpevoli di atti di terrorismo. "Continuiamo a considerare qualsiasi opzione disponibile per rispondere al rischio del terrorismo e per rimuovere le persone pericolose dalle strade", ha detto Patel. (segue) (Rel)